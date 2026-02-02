Polonia registra una cifra récord de globos procedentes de Bielorrusia por tercer día consecutivo

Archivo - Imagen de archivo de la frontera polaca. - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Polonia han vuelto a denunciar este lunes una nueva intrusión en su espacio aéreo de globos llegados desde Bielorrusia, lo que supone una cifra récord registrada por tercer día consecutivo en un caso que ya llevó a Varsovia en el pasado a imponer restricciones de vuelo en la zona fronteriza.

Aunque el Ejército ha descartado que esto suponga una amenaza para la seguridad de Polonia, ha incidido en que se trata de "violaciones del espacio aéreo" por parte de Bielorrusia, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Durante la noche del 1 al 2 de febrero, los sistemas de radares del Ejército polaco han registrado la entrada de objetos que parecen globos", ha indicado, al tiempo que ha alertado del "aumento de estos incidentes por parte de Bielorrusia". Así, ha destacado la importancia de la cooperación entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, que "han facilitado una respuesta rápida" y han localizado los objetos.

Además, ha explicado que varias personas han sido detenidas de momento por su presunta implicación. "Estos vuelos han sido monitorizados y no han supuesto una amenaza para la seguridad del tráfico aéreo ni para los ciudadanos polacos", recoge el texto. "Las Fuerzas Armadas Polacas siguen preparadas para garantizar la seguridad del espacio aéreo", ha manifestado.

Varios países vecinos de Ucrania, que desde febrero de 2022 sufre una invasión militar por parte de Rusia, han denunciado que Moscú ha puesto en marcha una guerra híbrida, que incluye incidentes de este tipo --e implicaría a Minsk-- para desestabilizar la situación en la frontera. Al envío de globos de mercancía de contrabando desde territorio bielorruso se suma un aumento de la migración irregular que llega desde Bielorrusia para cruzar a Estados de la Unión Europea.