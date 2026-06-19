Polonia retira una importante distinción a Zelenski tras una disputa en torno a una milicia de la IIGM

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki - Europa Press/Contacto/Damian Burzykowski

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Polonia ha retirado una importante distinción concedida al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras su decisión de bautizar a una de sus unidades militares como 'Héroes del UPA', en referencia a una milicia nacionalista que durante la Segunda Guerra Mundial luchó por la independencia del país y que Varsovia señala por cometer masacres contra civiles polacos.

El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) y otros grupos armados nacionalistas llevaron a cabo una campaña de limpieza étnica y masacres en la región de Volinia y Galitzia, que entonces se encontraban bajo la ocupación nazi, que se saldó con la muerte de decenas de miles de civiles polacos.

Zelenski bautizó recientemente al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército como 'Héroes del UPA', una decisión que ha precipitado que el presidente de Polonia, , haya retirado al mandatario la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración de Polonia.

"Para la inmensa mayoría de la sociedad polaca, el Ejército Insurgente Ucraniano sigue siendo, ante todo, la unidad responsable de los brutales crímenes cometidos contra ciudadanos polacos durante la Segunda Guerra Mundial", ha detallado el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, en un vídeo publicado en redes sociales en el que recuerda que al menos 100.000 ciudadanos polacos fueron asesinados por el UPA.

En este sentido, ha asegurado que asignar este nombre a una unidad militar ucraniana "tiene una importancia que trasciende con creces los asuntos internos de Ucrania", si bien ha aclarado que esta decisión "no atenta contra la nación ucraniana" y "no supone un cambio en la dirección estratégica de la política de seguridad polaca".

"Hay límites que no se pueden traspasar en las relaciones polaco-ucranianas", ha declarado, catalogando de "indignante, incomprensible y profundamente decepcionante" la decisión de Kiev de nombrar a una de sus unidades militares así, teniendo en cuenta la ayuda de Polonia en la lucha contra Rusia y su atención a los desplazados ucranianos en Polonia en el marco de la guerra.

En respuesta, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, ha tildado la decisión de "error estratégico" y ha asegurado que con esto "solo Moscú sale beneficiado".

"Lamentamos que las emociones se hayan desbordado en Varsovia y hayan llevado a los políticos polacos a tomar medidas injustificadas, impulsivas y despectivas, no solo contra el presidente Zelenski, sino sobre todo contra el Estado ucraniano", ha indicado.

Así, ha anunciado que rechaza la alta condecoraciónn estatal polaca que recibió en octubre de 2022, la Cruz de Comendador con Estrella. "La devolveré a Polonia pronto", ha dicho, justificando su decisión ante acciones que ha catalogado de "temerarias".

Zelenski recibió la distinción en abril de manos del expresidente Andrzej Duda por su contribución al desarrollo de las relaciones polaco-ucranianas y la cooperación en materia de seguridad.