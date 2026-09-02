El portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' llega a Tailandia tras ocho meses desplegado en Oriente Próximo

Archivo - Imagen de archivo del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln'. - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaaviones 'USS Abraham Lincoln' ha llegado este miércoles a Tailandia en su primera escala tras más de ocho meses de despliegue en Oriente Próximo en el marco de la ofensiva desatada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, por lo que ha puesto fin a la larga travesía que ha generado una grave preocupación por el bienestar de la tripulación a bordo del buque.

La embarcación ha atracado en el puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, al sur de Bangkok, la capital del país. "Nuestra llegada a Laem Chabang brinda una oportunidad bien merecida para que nuestros marineros e infantes de marina descansen y recarguen energías. También subraya la fuerte y duradera asociación y alianza entre Estados Unidos y Tailandia", ha indicado el contralmirante Robert E. Loughran en un comunicado de la 7ª Flota de la Armada de Estados Unidos.

"Lo que este grupo de ataque ha logrado es verdaderamente histórico. No podría estar más orgulloso del excepcional profesionalismo y experiencia demostrados por cada miembro de este equipo durante nuestras operaciones en el área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos", ha destacado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Tailandia es "el aliado más antiguo en la región" y el "único que tiene un tratado con Estados Unidos en todo el sureste asiático". "La relación entre Estados Unidos y Tailandia, especialmente en el ámbito marítimo, es vital para el mantenimiento de la paz en la región del Indo-Pacífico", ha apuntado.

"La visita del 'USS Abraham Lincoln' a Laem Chabang es una clara demostración de nuestro firme compromiso con nuestros aliados y socios en Tailandia, y estamos muy entusiasmados de que Tailandia sea el primer puerto de escala en nuestro histórico despliegue", ha manifestado por su parte el capitán Dan Keeler, comandante del buque. "Esta escala nos permitirá comprendernos mejor, demostrar nuestro compromiso mutuo con la seguridad de la región y que nuestra tripulación disfrute de este hermoso e histórico país", ha explicado.

La visita marca la primera escala completa del portaaronaves en un puerto desde el inicio de su despliegue en noviembre de 2025, lo que supone un total de 286 días en el mar. También se produce tras casi siete meses de operaciones bajo el Mando Central de Estados Unidos, donde el grupo de ataque y otros efectivos de la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos han llevado a cabo operaciones de combate en apoyo de la ofensiva contra Irán y del mayor bloqueo naval realizado en décadas.