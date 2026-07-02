Portugal decreta este domingo día de luto nacional por las víctimas del doble terremoto en Venezuela

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, en un acto en Lisboa. - Europa Press/Contacto/Ricardo Rocha

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Portugal ha decretado este domingo, 5 de julio, día de luto nacional por las víctimas del doble terremoto en Venezuela, en una señal de respeto a los fallecidos, entre los que se encuentran 75 portugueses y numerosos descendientes de portugueses.

"En memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela, en particular de los portugueses y los descendientes de portugueses, decretamos el próximo domingo, 5 de julio, Día de Luto Nacional", ha señalado el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en un mensaje en redes sociales.

El dirigente portugués ha subrayado los contactos mantenidos con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el resto de autoridades. "Seguimos muy de cerca a nuestros equipos y todas las labores sobre el terreno, en contacto permanente con las autoridades venezolanas", ha indicado.

Las autoridades lusas han confirmado 75 muertos, de los cuales 65 tenían la doble nacionalidad, mientras que sigue habiendo 66 nacionales desaparecidos tras el doble seísmo registrado el pasado miércoles en el norte de Venezuela.

Las autoridades venezolanas han elevado a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.