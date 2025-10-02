Portugal descarta que Israel cometiese delitos al abordar la flotilla: "No tengo información sobre eso"

Montenegro considera que el "mensaje político" de la flotilla ya "está dado"

COPENHAGUE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha afirmado que no cuenta con información con la que concluir que se produjera algún tipo de crimen durante el abordaje de las tropas israelíes a la flotilla que se dirigía hacia la Franja de Gaza y que fue interceptada a pocas millas náuticas de la costa palestina.

"No tengo información con la que pueda exponer una conclusión como esa", ha respondido Montenegro cuando le han preguntado si cree que el miércoles los pasajeros portugueses de la Global Sumud Flotilla sufrieron algún tipo de crimen.

"Lo que vamos a salvaguardar es el apoyo consular a los ciudadanos portugueses y la forma tranquila con la que queremos que regresen a Portugal", ha dicho a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague.

Montenegro ha manifestado que espera que "se garantice" toda la ayuda humanitaria que transportaba la flotilla, cuyo "mensaje político" ya "está dado", ha considerado el primer ministro portugués, quien habría apostado, ha dicho, por transmitir el mensaje de otra manera.

Entre los pasajeros de la flotilla hay tres ciudadanos portugueses, uno de ellos la diputada del Bloque de Izquierda Mariana Mortágua. Montenegro desconoce, ha dicho, cómo se encuentran sus compatriotas, pero que confían en que los trámites para su vuelta al país se resuelvan "sin ningún tipo de incidentes".

"Eso es lo que nos han transmitido las autoridades israelíes", ha trasladado el jefe de Gobierno portugués.