Portugal reprocha a Rutte que ponga en duda la implicación de Lisboa con la ayuda a Ucrania

Archivo - Mark Rutte y Ursula von der Leyen - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha desatado la crítica del Gobierno portugués por desdeñar el compromiso de Lisboa con la ayuda a Ucrania al entender que la guerra quedaba bastante lejos de suelo portugués.

El origen de este roce tuvo lugar la semana pasada cuando, en declaraciones a la televisión neerlandesa, Rutte aseguró que "España y Portugal dicen que (la guerra) 'está muy lejos, y lo que pasa en Rusia afecta principalmente a Polonia'" a lo que responde que "los misiles más recientes de Rusia tardan 5 minutos más en llegar a Lisboa que a Varsovia".

La respuesta de Portugal ha llegado del Ministerio de Exteriores, que ha reprochado al secretario general de la Alianza Atlántica su frivolidad a la hora de tratar la implicación de Lisboa.

"Es lamentable que se pronuncie con tanta ligereza sobre una cuestión de esta seriedad", ha contestado el Ministerio antes de recordar a Rutte que "tiene la obligación de saber cuáles son los países y gobiernos que están firmemente al lado de Ucrania y que conocen bien la amenaza rusa".

"Portugal, su Gobierno y su pueblo nunca tuvieron dudas sobre el lado correcto de la Historia", concluye el comunicado.