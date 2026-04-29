Portugal señala como consecuencia "positiva" del "enfriamiento" con EEUU que Europa asumirá sus responsabilidades

Archivo - El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, durante una visita a la ONU. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha defendido este miércoles que el "enfriamiento" en las relaciones entre Europa y Estados Unidos tiene como contraparte positiva que las naciones europeas asuman sus responsabilidades en materia de seguridad.

En una intervención en el Foro La Toja celebrado en Lisboa, Rangel ha señalado que en un momento en el que las relaciones trasatlánticas están "empeorando", hay un "efecto positivo de la tensión" con Washington, que ha tachado como "paradójicamente positivo".

"El enfriamiento de la relación nos hace asumir nuestras responsabilidades, como defienden Estados Unidos desde hace muchas décadas, sobre todo las últimas dos décadas", ha argumentado, para reiterar que los países europeos "con un alto nivel de desarrollo" disponen "de capacidad financiera, de recursos y masa crítica para asumir sus propias responsabilidades".

Igualmente el titular de Exteriores luso ha señalado que la nueva dinámica con Washington ha provocado un acercamiento entre la Unión Europea y Reino Unido, así como entre la Unión Europea y Canadá.

"Hay algo que no podemos desmentir, que no podemos ignorar. El océano que baña a Europa es el Atlántico", ha afirmado Rangel, quien ha llamado además a que la relación trasatlántica se tiene que extender igualmente a países de Centroamérica y Sudamérica, poniendo el acuerdo comercial con Mercosur como ejemplo de la voluntad de potenciar la relación con esta región.

CAMBIOS GEOPOLÍTICOS "DRÁSTICOS Y RADICALES"

En todo caso, durante la conferencia, Rangel ha encuadrado los cambios en la relación con Estados Unidos en el giro "drástico" y "radical" al escenario geopolítico vivido en 2026 en el que "los cambios han alcanzado una velocidad inesperada".

Y en un momento en el que se suceden las crisis internacionales, ha defendido que Portugal siempre optará por "la vía diplomática, la aplicación de un cese al fuego, la búsqueda de una solución duradera y sostenible, y un nuevo orden", ante cada uno de los conflictos regionales en marcha, ya sea en Oriente Próximo, Ucrania o Sudán.

De esta forma, ha avisado de que ya no se ven "indicios" de un nuevo paradigma internacional sino "señales muy visibles de una realidad todavía invisible", que a su juicio "sólo es la punta del iceberg" de este nuevo orden. Así ha pedido un acuerdo a nivel internacional para navegar las distintas crisis y que haya directrices "para las potencias involucradas en un tiempo de posconflicto".