Pospuesto el juicio en Nueva York contra Luigi Mangione tras su recurso por doble enjuiciamiento

Archivo - Luigi Mangione --el joven acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare--, en el tribunal penal del estado de Nueva York - Europa Press/Contacto/Andrea Renault - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juicio en el estado de Nueva York contra Luigi Mangione --el joven acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare--, programado para el 8 de septiembre, ha sido pospuesto a efectos prácticos a fin de que la Fiscalía pueda responder a la solicitud de desestimación del caso planteada por la defensa, que alega un doble enjuiciamiento.

Así lo ha decidido el juez que preside el caso en el estado de Nueva York, Gregori Carro, que, pese a no posponer el juicio explícitamente, ha dispuesto que los fiscales de Manhattan respondan antes del 9 de octubre a la solicitud del equipo legal de Mangione de desestimar el caso estatal por asesinato con base en el principio de doble enjuiciamiento y en argumentos constitucionales, según ha recogido la cadena CNN. Asimismo, el magistrado ha programado la próxima audiencia judicial para el 10 de diciembre.

La orden del juez Carro no aplaza explícitamente el juicio, pero este no puede continuar hasta que se tome una decisión sobre las mociones.

La próxima audiencia judicial, que podría indicar cuándo el juez emitirá su decisión sobre las mociones, está programada para ocho días antes de que Mangione sea sentenciado por cargos federales, por los que afronta a una pena máxima de cadena perpetua.

Si los fiscales estatales están satisfechos con su sentencia federal, podrían acordar desestimar los cargos, pero la Fiscalía del Distrito de Manhattan ha declarado hasta el momento que continuará litigando sobre el principio de doble enjuiciamiento y que mantiene su compromiso de buscar justicia para la familia de Thompson.

Los abogados de Mangione expresaron su preocupación cuando fue acusado inicialmente en ambas jurisdicciones, argumentando que el joven de 28 años estaba siendo juzgado injustamente dos veces por el mismo delito. Desde entonces, la posibilidad de doble enjuiciamiento ha permanecido como una cuestión abierta que ha surgido en varias ocasiones durante las audiencias públicas y en los documentos presentados.

De hecho, este mismo viernes, su abogada Karen Friedman Agnifilo subrayó que el crimen "fue un único suceso trágico, sin embargo, (Mangione) está siendo procesado dos veces por la misma conducta".

En su escrito, recogido por CNN, el equipo legal del acusado señaló a los fiscales federales y estatales por coordinar sus casos "para maximizar la efectividad punitiva de ambos casos a expensas del señor Mangione".

La defensa alegó que los fiscales estatales y federales llegaron a un acuerdo para permitir que el caso estatal procediera primero. "Este acuerdo coordinado entre ellos tenía un propósito específico: el plan fue diseñado únicamente para garantizar dos procesamientos sucesivos, con el fin de intentar evitar la protección contra el doble enjuiciamiento", afirma el documento.