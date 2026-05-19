La presidenta de Irlanda, "muy preocupada" por la detención de su hermana tras el abordaje de Israel a la flotilla

Archivo - La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Annabelle Hamil - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, se ha mostrado "muy preocupada" por la detención de varios activistas irlandeses, entre ellos su hermana, Margaret, por parte del Ejército de Israel tras un nuevo abordaje en aguas del mar Mediterráneo de una flotilla que buscaba llegar a las costas de la Franja de Gaza.

"Es bastante preocupante, y estoy muy preocupada por ella, y también me preocupan mucho sus compañeros a bordo", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión irlandesa RTE, tras la publicación de un vídeo en nombre de su hermana grabado previamente para ser aireado en caso de abordaje de la embarcación en la que viajaba.

En su vídeo, Margaret Connelly afirma a los espectadores que, si el vídeo ha sido publicado, implica que "fue secuestrada" en su embarcación "por parte de las fuerzas ocupantes israelíes". "Estoy muy orgullosa de ser parte de esta flotilla, la mayor hasta la fecha", agrega.

Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha condenado "firmemente" la "interceptación de embarcaciones de la Sumud flotilla en aguas internacionales y la detención de los que iban a bordo por parte de las fuerzas militares israelíes", motivo por el que ha pedido "su liberación inmediata".

"El Gobierno ha trasladado a las autoridades israelíes su preocupación por el bienestar de los detenidos", ha manifestado en un comunicado en redes sociales, donde ha insistido en que "estas interceptaciones y detenciones son absolutamente inaceptables y deben parar".

"El Gobierno discutirá también con socios de la Unión Europea (UE) cómo podemos garantizar la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos", ha reseñado, después de que los organizadores de la flotilla denunciara más de 400 detenidos, entre ellos 33 españoles, por las acciones de las fuerzas israelíes, llevadas a cabo en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.