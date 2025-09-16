El presidente de Bielorrusia descarta cualquier relación con los drones interceptados en Polonia y Lituania

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha descartado este martes cualquier relación con los drones interceptados en Polonia y Lituania y ha asegurado que su país "no tiene nada que ver" con estos despliegues.

"Bielorrusia no tiene ninguna relación con los drones que llegan a Polonia o Lituania", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en mejorar la "defensa antidrones" de su propio país. "Hay que aprender a desviar cualquier dron en cualquier frecuencia y hacia cualquier blanco", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias BelTA.

En este sentido, ha instado a los militares bielorrusos a "aprender de sus homólogos rusos, que saben mucho y están dispuestos a compartir sus experiencias" y ha abordado las maniobras militares conjuntas 'Zapad' realizadas con Rusia: "no suponen una amenaza para nadie".

Sus palabras llegan tan solo días después de que el Gobierno polaco denunciara el derribo de varios drones rusos en su espacio aéreo. Aunque se detectaron un total de 21 aeronaves de este tipo, tres fueron neutralizados.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, confirmó que durante la noche del 9 de septiembre, las fuerzas rusas atacaron instalaciones militares situadas en el oeste de Ucrania y ha señalado que los líderes de la OTAN no han presentado pruebas que respalden sus acusaciones.