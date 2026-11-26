Petr Pavel, presidente de República Checa. - Tomas Tkacik / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha defendido responder con contundencia a las acciones de guerra híbrida de Rusia, incluyendo el derribo de aquellos drones que entren en espacio aéreo de la OTAN, al igual que haría Moscú.

"Rusia no dudaría en castigar cualquier infracción de manera contundente. Si somos testigos de repetidas violaciones del territorio soberano de la Alianza, entonces debemos responder a ellas de una manera que Rusia entienda", ha respaldado al mencionar el reciente incidente ocurrido en Polonia con tres misiles rusos.

Pavel se ha dirigido este jueves al Senado en una sesión enfocada en la capacidad de República Checa tanto en materia de defensa como para prestar apoyo a las tropas de la OTAN en territorio checo. Si bien, ha centrado gran parte de su discurso en advertir de los riesgos que entraña Rusia, informa la agencia CTK.

"Rusia solo respeta la fuerza", ha dicho Pavel, por lo que ha instado a Europa para hacer frente común contra Moscú "desde una posición de confianza en sí mismos, de fuerza y de presión para que las partes respeten las normas", citando como ejemplo las acciones de Finlandia desde su adhesión en la OTAN en abril de 2023.

Pavel ha sugerido que la legislación checa en materia de defensa ha quedado desfasada frente a cómo Rusia percibe las relaciones, basadas en un conflicto continuo, cuya intensidad varía según el momento, como muestran los incidentes de guerra híbrida para desestabilizar a Europa y cuestionar el respaldo a Ucrania.

En ese sentido, ha advertido de que Praga no puede caer en el engaño y pasar a formar parte de ese "pequeño grupo" de países que que se opone a vincular las ayudas a Ucrania con los presupuestos de la UE, tal y como ya adelantó que haría el primer ministro checo, Andrej Babis.