El presidente checo avisa de que acudirá al Constitucional si Babis le veta de la cumbre de la OTAN

Archivo - El presidente checo, Petr Pavel, durante un acto de su campaña presidencial. - Uhlí Patrik/CTK/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha advertido este jueves de que recurrirá al Tribunal Constitucional checo si el primer ministro, Andrej Babis, le veta de la delegación nacional para la próxima cumbre de la OTAN en Turquía, prevista para dentro de dos meses.

En declaraciones en el inicio del foro GLOBSEC, una conferencia de seguridad que acoge Praga, recogidas por Radio Praga, Pavel ha avanzado que recurrirá cualquier decisión del Ejecutivo que le restringa su papel constitucional, que contempla la representación del país en el exterior.

Tradicionalmente el presidente checo acude a cumbres de la OTAN, sin embargo el choque político entre Babis y Pavel, precisamente un general retirado y antiguo alto cargo de la OTAN, pone en cuestión la presencia del segundo en la cita que reunirá a los dirigentes de los 32 países aliados en Ankara.

Pavel ha sido crítico con los planes de gasto militar de Babis y advirtió de que República Checa no está cumpliendo con el compromiso adquirido en el seno de la OTAN de dedicar el 2% del PIB al presupuesto en defensa.

Hace un mes, el mandatario acusó al primer ministro de incumplir el listón de gasto y los requerimientos militares de la OTAN, conocidos como objetivos de capacidad. "Si todos los miembros de la OTAN se comportaran de esta manera, su defensa colectiva se volvería ineficaz", afeó, en un choque tras el cual Babis dijo que no contaba con Pavel para representar al país en la cumbre de Turquía. Se prevé que antes del 8 de junio se tome la decisión formal sobre quien forma parte de la comitiva checa.

De corte euroescéptico y favorable a limitar el apoyo militar a Ucrania, Babis ha asegurado que no se encuentra comprometido a mantener la promesa del anterior Ejecutivo del conservador Petr Fiala de elevar el presupuesto militar al 3% y señalar que su Administración gastará tanto como pueda.