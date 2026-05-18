El presidente de Cuba reafirma el derecho a la "legítima defensa" frente a "cualquier agresión externa"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un viaje oficial. - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reafirmado este lunes el derecho a la "legítima defensa" de la isla frente a "cualquier agresión externa", unas palabras con las que ha hecho alusión a la creciente amenaza de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Cuba, como toda nación del mundo, tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa. Es un principio reconocido por la Carta de la ONU y el Derecho Internacional", ha indicado el mandatario en un comunicado difundido en redes sociales.

En este sentido, ha aseverado que "quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba, se valen de cualquier pretexto". "No importa cuán mendaces y ridículos sean (esos argumentos) para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial. Lamentable que medios de prensa continúen siendo cómplices de semejante crimen", ha zanjado.

Las palabras de Díaz-Canel llegan un día después de que el portal estadounidense Axios informara de que la compra por parte de Cuba de 300 drones militares ha activado todas las alarmas en Estados Unidos, que cree que La Habana podría utilizarlos para atacar la base de Guantánamo, buques militares estadounidenses o incluso Key West, en Florida, ubicado a una distancia de apenas 144 kilómetros de la isla.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió el domingo de que su país ejercerá el derecho a la defensa propia "hasta las últimas consecuencias" si es atacado, pero alertó de que esto podría provocar "un baño de sangre".