El presidente depuesto de Guinea Bissau prevé volver este domingo al país para presentarse a las presidenciales

Archivo - El expresidente de Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente depuesto de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha anunciado que tiene previsto volver este domingo al país con la vista puesta en las elecciones presidenciales del próximo 6 de diciembre, a las que se presentará como candidato a pesar de estar actualmente en el exilio.

"Sí, soy candidato a las presidenciales", ha afirmado, según informaciones recogidas por la revista 'Jeune Afrique', en unas declaraciones que llegan menos de un año después del golpe de Estado del 26 de noviembre, que estuvo encabezado por Horta N'Tam, autoproclamado presidente de transición.

Embaló llegó posteriormente a Senegal tras huir del país un día después de la asonada militar, en plenas tensiones tras unas elecciones en las que tanto el mandatario derrocado como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron su victoria. El Ejército, sin embargo, denunció un "plan de desestabilización en marcha" para justificar el golpe de Estado.

Embaló había tomado posesión el 27 de febrero de 2020 tras imponerse en la segunda vuelta a Simoes Pereira, candidato entonces del PAIGC-CV, un partido que había liderado hasta entonces el país desde su independencia de Portugal en 1974. Desde entonces, el presidente había denunciado dos intentonas de derrocamiento, en febrero de 2022 y en diciembre de 2023.

Las elecciones del próximo mes de diciembre fueron convocadas en enero por la junta de Guinea Bissau, tal y como prevé la Carta Política de Transición --el instrumento normativo adoptado tras el golpe de Estado--.