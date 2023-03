El presidente de Finlandia viajará a Turquía este jueves para reunirse con Erdogan y abordar su adhesión a la OTAN

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, viajará a Turquía este jueves para reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y abordar así la adhesión del país a la OTAN, entre otras cuestiones.

La oficina de la Presidencia finlandesa ha confirmado dichas informaciones, mientras que fuentes consultadas por el diario 'Helsingin Sanomat' apuntan a que Turquía estaría planeando ratificar finalmente el protocolo de adhesión del país antes de que se celebren las elecciones presidenciales previstas para el 14 de mayo.

En este sentido, dichas fuentes han establecido que existe una alta probabilidad de que Erdogan --con quien se reunirá el viernes Niinisto--, anuncie este mismo jueves la noticia. De confirmarse estas informaciones, el protocolo de adhesión de Finlandia sería aprobado antes que el de Suecia, como ya se venía vaticinando.

No obstante, se desconoce por el momento cuándo ratificará el protocolo Hungría --el otro país de los que componen la OTAN que no ha dado por el momento su visto bueno a la adhesión de Finlandia y Suecia--, si bien las autoridades húngaras han insistido en que no tardarán.

Por otra parte, Niinisto visitará las zonas afectadas del sureste del país por los fuertes terremotos del 6 de febrero, que han dejado más de 54.000 muertos en territorio turco y sitio. Esta visita incluirá también al ministro de Exteriores, Pekka Haavisto.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha indicado esta semana que la posibilidad de que Finlandia logre unirse a la Alianza antes que Suecia ha aumentado recientemente y ha defendido que el país estará más seguro si el país vecino entra en la OTAN.