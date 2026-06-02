El presidente de Ghana revisará la recién aprobada ley anti-LGTBI antes de firmarla

El presidente de Ghana, John Mahama, en el número 10 de Downing Street - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ghana, John Mahama, ha afirmado que revisará con atención la legislación anti-LGTBI aprobada recientemente por el Parlamento antes de firmarla durante un acto celebrado en Reino Unido con motivo de su viaje oficial al país europeo.

"El Consejo de Estado es un órgano asesor de la Presidencia. Revisará el proyecto de ley. Si plantea problemas importantes, el presidente devolverá el proyecto al Parlamento indicando con precisión cuáles son, así que aún falta bastante tiempo para que ese proyecto de ley se convierta en ley", ha explicado el mandatario en un debate organizado por el 'think tank' Chatham House.

Mahama --que se encuentra este martes de visita oficial en Reino Unido, donde se ha reunido con el primer ministro británico, Keir Starmer-- ha indicado que el Gobierno se asegurará de que esté "todo en orden", teniendo en cuenta que la medida es un texto impulsado por varios diputados y no por el Ejecutivo del país africano.

La medida propone castigar con una pena de hasta tres años de cárcel a aquellas personas que se identifiquen dentro del colectivo LGTBIQ+ y aplicar una pena de prisión de tres a cinco años por promover actividades del colectivo. Asimismo, aquellos que muestren su apoyo a la comunidad, como activistas y defensores de los Derechos Humanos, también podrían enfrentar castigos.

Dicha legislación, similar a las ya existentes en otros países del continente africano como Senegal o Uganda, también propone que los ciudadanos deben "promover los valores familiares" de Ghana --"el respeto a la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, cuyo género se asigna al nacer"-- e informar a las autoridades de "ofensas" cometidas en este sentido.

De igual forma, la medida prohíbe las relaciones entre personas LGTBIQ+, los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como los procedimientos quirúrgicos para la reasignación de sexo o género y toda asociación u organización existente que facilite, apoya o promueva "actos prohibidos".

Esta misma legislación --apoyada por Mahama-- ya fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Ghana en febrero de 2024, si bien el expresidente Nana Akufo-Addo no llegó a firmarla. La versión actual, no obstante, exime de castigo a los profesionales del derecho, la salud y los medios de comunicación que brindan tratamiento médico y otros servicios o que informan sobre la comunidad LGTBIQ+.