El presidente de Hungría fija el 12 de abril como fecha para las elecciones parlamentarias

Archivo - El presidente de Hungría, Tamas Sulyok, durante una rueda de prensa en Eslovenia en abril de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Luka Dakskobler - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hungría, Tamas Sulyok, ha fijado este martes el 12 de abril como fecha para las elecciones parlamentarias, en las que el actual primer ministro, Viktor Orbán, hará frente al candidato opositor Peter Magyar, cuyo partido de centro-derecha está bien situado e incluso al frente de algunos sondeos.

"En línea con las cláusulas de la Constitución y la ley electoral, he fijado las elecciones generales al Parlamento en 2026. La votación tendrá lugar el domingo, 12 de abril", ha manifestado el mandatario húngaro en un breve mensaje en redes sociales.

Así, Sulyok ha recalcado que "uno de los pilares fundamentales de la democracia es el derecho a elegir libremente". "Animo a todo el mundo a que lo ejerza", ha señalado, en un llamamiento a una alta participación en las urnas.