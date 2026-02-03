El presidente de Irán anuncia su disposición a negociar con Trump

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la luz de la solicitud de los "gobiernos amigos" de Teherán a nivel regional.

"Ante las solicitudes de gobiernos amigos de la región para que respondan a la propuesta de negociaciones del presidente de Estados Unidos, he dado instrucciones a mi ministro de Exteriores (Abbas) Araqchi, siempre que exista un entorno propicio --libre de amenazas y expectativas irrazonables--, a entablar negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia", ha declarado en redes sociales.

El anuncio de Pezeshkian llega tras semanas de presiones por parte de la Administración Trump, que ya ha enviado a la región múltiples buques de guerra --algunos de ellos inmersos en maniobras militares con navíos israelíes--, para forzar al país centroasiático a una negociación sobre su programa nuclear. En este marco, países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán o Jordania han prometido al régimen de los ayatolás que no cederían su territorio para el lanzamiento de hipotéticos ataques contra Irán.