El presidente de Irán se muestra abierto a dialogar pero no con "matones"

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado que su Gobierno no rechaza de primeras el diálogo y está dispuesto a negociar, pero ha dejado claro que no cederá ante los "matones", en una alusión a las últimas medidas de presión impuestas desde Estados Unidos.

El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto la recuperación de la estrategia de 'máxima presión' hacia Teherán, ante la sospecha de que el régimen de los ayatolás oculte tras su industria atómica un plan armamentístico. Washington ya ha impuesto varias baterías de sanciones.

"No deberíamos tener miedo de las sanciones", ha dicho Pezeshkian, durante un encuentro este jueves con otras autoridades en el que ha señalado que hay quienes piensan que "no hay alternativa" a la negociación. "No hemos dicho que no queramos negociar, sino que no cederemos a matones", ha añadido, según la agencia IRNA.

Asimismo, ha señalado que Teherán no hablará con los países "que sepultan a mujeres y niños con bombardeos mientras dicen respetar los Derechos Humanos y piden (a Irán) que no tenga misiles y armas, para que puedan atacar cuando quieran y no se pueda defender".

El presidente ha defendido que Irán aspira a una región estable y ha vuelto a responsabilizar a Israel de la escalada de las tensiones, por perpetrar "agresión en todas partes" sabiéndose inmune, "debido al apoyo de Estados Unidos".