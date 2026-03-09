El presidente de Irán subraya el "sabio liderazgo" de Mojtaba Jamenei en medio de la guerra con Israel y EEUU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha destacado este lunes el "sabio liderazgo" del ayatolá Mojtaba Jamenei, nombrado nuevo líder supremo, para resolver los "problemas" que enfrenta el país asiático, en medio del conflicto abierto con Estados Unidos e Israel desde hace más de una semana.

"La valiosa elección del ayatolá Mojtaba Jamenei es una manifestación de la voluntad del pueblo en materia de gobernanza. Los problemas del país pueden resolverse gracias a su sabio liderazgo y a la creación de un clima basado en la confianza y la participación pública", ha afirmado en redes sociales.

Pezeshkian ha señalado en el mismo mensaje que "rezo a Dios para que tenga éxito en la defensa de la unidad sagrada y en la construcción de un Irán progresista e independiente".

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.