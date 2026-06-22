El presidente iraní realiza este martes una visita oficial a Pakistán

El presidente iraní, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, visita este martes Pakistán, país mediador entre Irán y Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo paquistaní, Asif Ali Zardari, y el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, para abordar los "compromisos diplomáticos" adquiridos tras la firma, hace días, del memorando de entendimiento con las autoridades estadounidenses para el cese de hostilidades en Oriente Próximo.

Pezeshkian visitará Islamabad junto a una delegación de alto nivel, incluyendo a ministros y otros altos cargos, "por invitación" del jefe del Ejecutivo paquistaní, según ha indicado este lunes el Ministerio de Exteriores de este país.

Además de reunirse con Zardari y Sharif, el mandatario iraní se reunirá con el presidente del Senado, el de la Asamblea Nacional y el jefe de la diplomacia paquistaní, Ishaq Dar, quien ha jugado un papel central en las negociaciones entre Teherán y Washington.

Durante la visita, ha indicado la cartera diplomática en sus redes sociales, "ambas partes (...) explorarán nuevas vías para profundizar la cooperación en diversos sectores, como el comercio, la energía, la seguridad fronteriza, los intercambios entre personas y la conectividad regional".

Asimismo, la visita de Pezeshkian --la segunda a Pakistán desde que asumió la Presidencia iraní en julio de 2024-- "brindará una importante oportunidad para abordar los compromisos diplomáticos en curso tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, así como los acontecimientos regionales e internacionales de interés mutuo".