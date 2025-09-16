El presidente de Irlanda sugiere la exclusión de Israel de la ONU tras conocerse el informe sobre genocidio

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irlanda, Michael Higgins, ha sugerido que Israel y aquellos países que le suministran armas deberían ser excluidos de Naciones Unidas al valorar el último informe de una comisión de expertos independientes de la ONU en el que le acusan de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza.

"Creo que el tipo de medidas necesarias ahora pasan por la exclusión de aquellos que están practicando el genocidio y de aquellos que lo están apoyando con armamento", ha dicho el presidente a su paso por la mayor feria agrícola del país en la que es una de sus últimas apariciones públicas antes del final de su mandato.

"Debemos examinar su exclusión de Naciones Unidas. No deberíamos dudar más en poner fin al comercio con quienes infligen esto a nuestros semejantes", ha incidido Higgins, según ha recogido 'The Irish Independent'.

Higgins también ha hablado sobre una conversación que mantuvo con el presidente israelí, Isaac Herzog, durante la ceremonia de investidura del Papa León XIV a finales de mayo de este año, en la que le informó de que Irlanda había enviado dos paquetes de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.

"Me dijo que se entregarían ese mismo día. A día de hoy, están un camión en Jordania, las palabras no significan nada", ha lamentado.

Una comisión de investigación de la ONU ha concluido que Israel ha cometido al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la Convención contra el Genocidio de 1948 contra la población palestina en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar que arrancó en octubre de 2023 y aún vigente.

Asimismo, presentan como pruebas las declaraciones explícitas de autoridades israelíes para determinar que no sólo que hubo actos genocidas sino también una intencionalidad a la hora de cometerlos, como el bloqueo de ayuda humanitaria, o el bombardeo indiscriminados sobre zonas pobladas.

Dicha comisión no puede emprender acciones contra países concretos, pero sus conclusiones podrían ser utilizadas por los fiscales del Tribunal Penal Internacional o del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU.