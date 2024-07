El presidente de Israel agradece a Biden las "décadas" de "amistad y firme apoyo" a Israel

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Israel, Isaac Herzog (izquierda), y el presidente de EEUU, Joe Biden (derecha) - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha agradecido este domingo a su homólogo estadounidense Joe Biden, quien ha anunciado su retirada de la carrera presidencial, las "décadas" de "amistad y firme apoyo" al país, especialmente durante el actual conflicto con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza.

"Quiero extender mi más sincero agradecimiento a Joe Biden por su amistad y firme apoyo al pueblo israelí a lo largo de sus décadas de carrera. Como primer presidente de EEUU que ha visitado Israel en tiempos de guerra, como condecorado con la Medalla Presidencial de Honor israelí y como verdadero aliado del pueblo judío, es un símbolo del vínculo inquebrantable entre nuestros dos pueblos", ha expresado Herzog en su cuenta de la red social X.

De igual forma se ha pronunciado el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que ha destacado en redes sociales el "incalculable" apoyo a lo largo de los años, y ha insistido en agradecerle su "liderazgo" y "amistad".

Por su parte, el principal líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, ha publicado un breve mensaje acompañado de una foto suya con Biden en su cuenta de X en la que se lee "gracias".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún no se ha pronunciado al respecto, y se espera que su reunión programada con Biden para el próximo martes siga su curso, según fuentes consultadas por el diario 'The Times of Israel'.