El presidente de Israel aplaude el "gran plan Marshall" de Trump para Gaza y prevé "consecuencias históricas"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha aplaudido este jueves "los esfuerzos diplomáticos" impulsados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, una cuestión que ha descrito como un "gran plan Marshall" y con el que prevé "consecuencias históricas" para toda la región.

"El increíble esfuerzo diplomático del presidente Trump y la histórica resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige la puesta en marcha de la siguiente fase, implica sacar a Hamás como organización militar y, a partir de entonces, implementar un gran plan Marshall para Gaza con consecuencias históricas para toda la región", ha indicado, según un comunicado.

En este sentido, ha destacado el lanzamiento de la Junta para la Paz, así como del "gobierno de tecnócratas, que tendrá que hacerse cargo a partir de ahora de la gestión civil" del enclave palestino, recoge el texto.

Sin embargo, ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de que "se entreguen los restos del último rehén, identificado como Ran Gvili, lo antes posible". "En esto estamos; es un proceso que va paso a paso", ha aclarado.

"En mi mente, la gente de Gaza y los niños de Gaza merecen una buena vida. Deben tenerla, tal y como nosotros merecemos una buena vida, y la región también", ha sostenido. "Esto no puede producirse bajo las armas de terroristas. El futuro para la gente de Gaza tiene que venir exento de terrorismo", ha apuntado.

Sobre las protestas en Irán, ha señalado que la población "está deseando un cambio". "Merecen un cambio. Merecen una vida decente. El pueblo iraní vive bajo un régimen muy represivo, uno que ha estado acribillando a miles de ciudadanos, torturándolos, encarcelándolos y destruyendo a miles de familias, quizás cientos de miles o mucho más" ha lamentado.

"¿Sabéis lo que me desconcierta? ¿Todos esos que nos han estado atacando para defenderse, dónde están? ¿Dónde está Susan Sarandon? ¿Dónde está Cynthia Nixon? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Por qué no se están manifestando frente a las Embajadas de Irán o en las calles de ciudades de todo el mundo?", ha sostenido.

Es por ello que ha expresado que espera, "sinceramente, que haya un cambio en Irán, porque Irán merece algo mejor". "La región merece algo mejor. El mundo merece algo mejor", ha añadido.

En relación con la situación en Siria, ha mostrado su "preocupación", tanto por la situación de los "aliados de Israel" como por la de "los drusos en el sur". "Hemos recibido informaciones terribles de lo que pasó hace unos meses en Sueida, incluida la violencia sexual contra mujeres y otras atrocidades terribles", ha continuado.

"Ahora tenemos datos sobre lo que le pasa a los kurdos y es extremadamente preocupante. Creo que el mundo debe saber que las cosas no pueden salir adelante matando a tu propio pueblo", ha matizado.