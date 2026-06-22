El presidente de Israel critica los comentarios "despectivos" vertidos contra Trump

Archivo - El presidente de Israel, Isaac Herzog. - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado este lunes las "declaraciones despectivas" realizadas por algunos sectores en Israel contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la firma de un memorando de entendimiento y el inicio de negociaciones con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

"Estimados amigos, el presidente Donald Trump es un socio de confianza para Israel. Nuestro amigo y aliado más cercano, y líder del mundo libre, ha combatido con firmeza el imperio del mal y ha promovido la estabilidad en Oriente Próximo", ha afirmado Herzog.

"Valoramos la continua amistad del presidente y la clara postura de su Administración respecto a los planes e intenciones nucleares de Irán. Compartimos valores e intereses, y confío plenamente en que juntos encontraremos la mejor fórmula para afrontar este desafío", ha aclarado, después de que algunos líderes hayan criticado a Trump, al que han acusado de "dejar tirado a Israel" al firmar el preacuerdo con Irán.

Es por ello que Herzog ha rechazado "categóricamente" cualquier declaración "despectiva" dirigida a altos cargos del Gobierno estadounidense, tal y como ha recalcado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

La creciente tensión entre Estados Unidos e Israel ha alcanzado un nivel significativo a raíz del acuerdo y la cuestión de Líbano, cuyo alto el fuego está incluido en el pacto. Sin embargo, las fuerzas israelíes han seguido atacando el sur de Líbano a pesar de que la tregua es un elemento indispensable para Teherán como parte del memorando, que podría sentar las bases para una paz definitiva.

Varios medios de comunicación israelíes han publicado desde entonces una serie de artículos en los que acusan a Trump de haber abandonado a Israel, uno de sus grandes aliados, frente al "mayor enemigo" en la región.

Muchos han descrito lo sucedido como una traición y han secundado la indignación de determinados sectores de la opinión pública al respecto, si bien Trump ha seguido presionando al Gobierno israelí para que deje de lado la ofensiva a pesar de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha optado por seguir adelante con su incursión.