El presidente de Kosovo visita una zona disputada generando malestar en Serbia

Publicado 29/09/2018 18:41:04 CET

PRISTINA, 29 Sep. (Reuters/EP) -

El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, ha realizado este sábado una inusual visita a una zona disputada predominantemente serbia en el norte del país, enfureciendo a Belgrado casi tres semanas después de que el presidente serbio provocara las iras de Prístina al visitar esta misma zona.

"Trabajemos juntos para un nuevo Kosovo (...) Kosovo es un país único, independiente y soberano", ha dicho Thaci a la prensa en el lago Gazivode, un lago artificial en una zona predominantemente serbia que ya visitó el presidente serbio, Alexander Vucic, el pasado 8 de septiembre.

Las fuerzas de seguridad kosovares generalmente se mantienen fuera del reducto predominantemente serbio en el norte del país, que Kosovo y Serbia se disputan.

Serbia ha acusado a la Policía kosovar de tomar el control del lago y de detener brevemente a cuatro trabajadores, mientras que Kosovo ha señalado que la Policía estaba allí para garantizar la seguridad de la visita y nadie ha sido detenido.

El futuro de las localidades de mayoría serbia en el norte de Kosovo es uno de los principales puntos de desencuentro entre Serbia y Kosovo, una antigua provincia que se autoproclamó independiente en 2008. Ambas partes han dicho que podrían acceder a intercambiar territorio kosovar poblado por serbios por territorio serbio poblado por albaneses.

Sin embargo, las expectativas de un acuerdo de este tipo se han visto rebajadas en las últimas semanas después de que la reunión prevista entre Thaci y Vucic en Bruselas se cancelara en el último momento. Al día siguiente, Vucic visitó la zona disputada.

El jefe de la oficina del Gobierno serbio para Kosovo, Marko Djuric, ha indicado que Serbia ha puesto a su Ejército así como a su Policía bajo alerta como resultado de la acción de Kosovo en la zona.

"Debido al ataque albanés contra el norte de Kosovo y al arresto de algunos serbios que no han cometido ningún delito, he ordenado al director de la Policía que ponga a todas las unidades especiales estado de máxima disposición", ha indicado el ministro del Interior serbio, Nebojsa Stefanovic. Además, está previsto que Vucic que dirija a la nación este mismo sábado.

La inesperada visita de Thaci al norte se ha producido horas antes de que nacionalistas albaneses celebraran una manifestación prevista en la capital, Prístina, contra la voluntad del presidente de discutir un intercambio de territorios con Serbia.

Mover la frontera "no es una corrección sino un dolor y una pérdida para nosotros", ha subrayado Albin Kurti, líder del partido opositor Vetevendosje, ante los miles de congregados en la manifestación. "Kosovo no puede ser dividido. No negociaremos la independencia", ha añadido.