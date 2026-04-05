El presidente libanés advierte a Hezbolá de que "es mejor mil enemigos fuera que uno dentro"

El presidente de Líbano, Joseph Aoun - PRESIDENCIA DE LÍBANO

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha respondido este domingo a las amenazas de guerra civil lanzadas por el partido-milicia Hezbolá alegando que "es mejor mil enemigos fuera que uno dentro".

"Nadie quiere la discordia, porque los libaneses están cansados de las guerras. Mil enemigos fuera son mejor que uno dentro", ha afirmado Aoun en su primer discurso en directo a la nación desde que comenzara el 2 de marzo la última ofensiva militar israelí sobre el país.

El mandatario ha subrayado que su máxima prioridad es "mantener la paz civil" y ha advertido así de que cualquier amenaza a la estabilidad interna constituye "una línea roja". "Quien intente poner en peligro la paz civil le está haciendo un favor a Israel", ha señalado.

Así, se ha referido a las advertencias de algunos miembros de Hezbolá sobre una posible guerra civil si se inician negociaciones con Israel en medio del conflicto. "Algunos preguntan sobre las negociaciones ¿qué ganaremos negociando? Yo respondo ¿qué han ganado con la guerra? ¿Por qué no negociar para detener estas tragedias y salvar lo que queda de los hogares que aún no han sido destruidos? Negociar no es capitular, la diplomacia no es sumisión. Nuestros esfuerzos continúan para poner fin a las matanzas y la destrucción", ha argumentado.

En cualquier caso, ha resaltado que "no existe un riesgo inminente de guerra civil", pues cree que "la población sigue siendo consciente de los peligros de una escalada interna".

En cuanto a Israel, ha apelado a evitar que el sur de Líbano se convierta en "una nueva Gaza". "Es cierto que Israel podría querer hacerle al sur de Líbano lo que le hizo a Gaza. El enclave palestino fue destruido, hubo más de 70.000 muertos y luego tuvieron que negociar", ha apuntado.