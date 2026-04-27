El presidente libanés defiende la tregua como un "paso necesario" para las negociaciones y rechaza críticas de Hezbolá

El presidente libanés, Joseph Aoun, durante una reunión en Beirut. - Europa Press/Contacto/Virginie Lefour

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha señalado este lunes que el alto el fuego es un "primer paso necesario" para cualquier negociación con Israel, insistiendo en que los críticos con las conversaciones, como el grupo del partido-milicia chií Hezbolá, deben "esperar" a que se lleven a cabo y "juzgar el resultado".

"El alto el fuego es un paso inicial necesario para cualquier negociación posterior, y esto es lo que repetimos en las dos sesiones celebradas a nivel de embajadores", ha afirmado Aoun, incidiendo en que el comunicado del Departamento de Estado estadounidense, que facilita las conversaciones, establece que "Israel no llevará a cabo operaciones ofensivas contra objetivos libaneses", tanto civiles como militares del Estado libanés.

Así, en un mensaje difundido por su oficina en redes sociales, el mandatario libanés ha respondido a las críticas de Hezbolá por promover contactos directos con Israel. "Algunos nos reprochan haber decidido ir a negociaciones alegando la falta de consenso nacional. Yo pregunto: cuando ustedes optaron por la guerra, ¿contaban primero con un consenso nacional?", ha asegurado, en referencia a la ofensiva lanzada por Hezbolá en el contexto de la guerra en Irán y que sirvió de pretexto a Israel para atacar e invadir el sur del país.

Frente a las críticas de que Beirut va a negociar desde la "rendición", Aoun ha instado a los críticos a que "esperen a que comiencen las negociaciones y juzguen el resultado".

De esta forma, ha rechazado que su apuesta por el diálogo con Israel sea una "traición" o suponga una "humillación": "Lo que hacemos no es traición, sino que la traición la comete quien lleva a su país a la guerra para lograr intereses externos", ha señalado en otra referencia a Hezbolá, grupo estrechamente vinculado a Irán.

En este sentido ha reivindicado que su responsabilidad es llevar a Líbano por "el camino de la salvación". "Mi objetivo es llegar a poner fin al estado de guerra con Israel, al estilo del acuerdo de tregua. ¿Acaso el acuerdo de tregua fue humillante? Yo no aceptaré llegar a un acuerdo humillante", ha avisado.

REPROCHES DE HEZBOLÁ ANTE UNAS NEGOCIACIONES QUE NO RECONOCE

Estas declaraciones responden a las críticas vertidas desde Hezbolá, cuyo secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha expresado su "rechazo absoluto" a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, afirmando que estas conversaciones "no existen" para el grupo, que seguirá adelante con "la resistencia" y "respondiendo a la agresión" del Ejército israelí en el sur del país.

En un comunicado recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, Qasem ha criticado este proceso de conversaciones, tras indicar que lo que "desean" tanto Israel como Estados Unidos "no está en manos de las autoridades libanesas".

El líder de Hezbolá ha denunciado concesiones "humillantes e innecesarias" de lado de Beirut, tras avisar de que Israel y Estados Unidos solo buscan "la sumisión sin obtener nada a cambio".

Estos choques internos en Líbano se suman a la fragilidad de la prórroga del alto el fuego de tres semanas más anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras contactos mantenidos en la Casa Blanca con representantes de ambas partes.

La persistencia de incidentes sobre el terreno refleja la dificultad de consolidar la tregua, después de que Hezbolá haya lanzado ataques que se han saldado con un militar israelí muerto y cuatro heridos graves, en medio de los ataques continuados de Israel en el sur del país.

El actual ciclo de violencia se enmarca en la escalada iniciada el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó misiles contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en el contexto de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo una intensa campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el sur del Líbano, donde mantiene presencia militar pese al alto el fuego.