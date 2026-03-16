El presidente libanés espera "avances" hacia negociaciones directas con Israel

Archivo - El presidente libanés, Michel Aoun (archivo) - Europa Press/Contacto/Lebanese Presidency Office

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Michel Aoun, ha manifestado este lunes que espera lograr "avances" hacia la apertura de negociaciones directas con Irsael para intentar poner fin a la ofensiva militar israelí sobre Líbano.

"Esperamos lograr un avances decisivos a través de la iniciativa que hemos puesto en marcha", ha destacado Aoun en declaraciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

"El objetivo es poner fin a las pérdidas diarias que sufren todos los libaneses", ha subrayado Aoun en referencia a su propuesta de apertura de negociaciones con Israel.

El mandatario libanés ha recalcado que "nadie esperaba otra guerra en nuestro territorio" y ha manifestado su "compromiso" con "restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio libanés, sin importar los obstáculos". "El Estado es el único que protege a todos", ha remachado.

El último balance del Ministerio de Sanidad libanés eleva a 886 las personas muertas y a 2.141 las heridas desde el inicio de la última ofensiva israelí, el pasado 2 de marzo. Además hay más de un millón de desplazados como consecuencia de los bombardeos y avances territoriales israelíes.