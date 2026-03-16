Trump respalda la ofensiva israelí en Líbano y la "rápida eliminación" de Hezbolá

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado este lunes su apoyo a la ofensiva militar israelí en Líbano con el argumento de que el partido-milicia libanés Hezbolá "es un gran problema".
"Hezbolá es un gran problema. Está siendo eliminado rápidamente", ha afirmado Trump durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca en la que ha sido interrogado por su respaldo a los bombardeos israelíes y por la posibilidad de que Israel amplíe su incursión militar terrestre en suelo libanés.
"Sé que Hezbolá es un problema. Lleva tiempo siendo un problema", ha apuntado el mandatario estadounidense antes de mencionar una conversación que mantuvo con "una persona cuyos padres viven en Líbano". "Una persona relevante, rica", ha explicado antes de expresar su extrañeza por que vivan en Líbano.
"Se han acostumbrado a que haya bombardeos (...). También hay gente que vive en Ucrania. Podrías pensar que nadie viviría en Ucrania, pero viven allí", ha planteado.