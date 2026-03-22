El presidente de Líbano denuncia el preludio de una invasión israelí completa en el sur del país

Imagen de archivo de la destrucción del puente Tir Falsay (Seis de Febrero) en un ataque israelí sobre el río Litani, entre las localidades de Zrarieh y Tir Falsay, a 13 de marzo de 2026- Abdul Kader Al Bay / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este domingo que la operación militar que ha comenzado Israel para destruir los puentes del río Litani representa el prolegómeno de una invasión israelí total en el sur del país y ha pedido la intervención inmediata de Naciones Unidas.

"Los ataques israelíes contra los puentes del río Litani constituyen un intento de interrumpir la conexión geográfica del Líbano con el resto del país", ha denunciado el presidente libanés, "y los ataques israelíes contra la infraestructura libanesa son el preludio de una invasión terrestre".

"Ante esta escalada, Líbano insta a la comunidad internacional, en particular a Naciones Unidas y a los miembros del Consejo de Seguridad, a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas inmediatas para disuadir a Israel de llevar a cabo este ataque. El silencio o la inacción continuos fomentan nuevas violaciones y socavan la credibilidad de la comunidad internacional", ha concluido el presidente.

La declaración del presidente Aoun tiene lugar después de que el ministro Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este domingo el principio de una operación para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani tras denunciar que están siendo empleados por las milicias de Hezbolá para trasladar equipo de combate, así como las poblaciones circundantes "siguiendo el modelo de Rafá" en la Franja de Gaza.

El primer objetivo concreto designado por el Ejército israelí es el puente de Qasmiya, que cruza el Litani por la costa sur del país y que ha llevado al Ejército libanés a abandonar inmediatamente la zona, como han confirmado los propios militares libaneses.

El ataque aéreo contra el puente ha comenzado a las 14.30 (hora en España peninsular y Baleares). Varios misiles han destruido una estructura que era una vía de comunicación vital para muchas ciudades del sur del país porque conectan la región con la gobernación de Sidón y con la capital de país, Beirut, según ha confirmado la agencia oficial de noticias libanesa NNA.