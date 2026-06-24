El presidente de Líbano señala que trabaja en consolidar el alto el fuego y que se retire el Ejército israelí

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun. - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha señalado este miércoles que trabaja en consolidar el alto el fuego en el sur del país y que se retire el Ejército israelí para dar paso a las fuerzas libanesas, en unas negociaciones que ha desvinculado del proceso entre Estados Unidos e Irán.

"Se está trabajando para consolidar el alto el fuego en el sur, al que deberá seguir la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue del Ejército libanés, el regreso de los habitantes, la liberación de los prisioneros y el inicio del proceso de reconstrucción", ha afirmado en declaraciones tras recibir una delegación parlamentaria británica.

Aoun ha indicado así que las negociaciones se centran en la "delimitación" de zonas en las que Líbano pueda tomar el control, de manos de Israel. Este reparto "sigue siendo objeto de debate, a la espera de la aprobación de la parte israelí", ha detallado.

El dirigente libanés ha insistido así en que la buena marcha de las conversaciones bilaterales con Israel en Washington, reiterando que son "independientes" del proceso entre Estados Unidos e Irán que tuvo una cumbre el pasado fin de semana en el complejo de lujo de Burgenstock, en Suiza.

Líbano e Israel mantienen un proceso diplomático en marcha que vivió este martes una nueva sesión, ante la cual las autoridades israelíes han advertido de que los contactos "descarrilen" por la falta de medidas para eliminar la influencia del partido milicia chií Hezbolá y de Irán en Líbano.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha indicado que su país "no está en conflicto" con Líbano, sino que "lo único que necesita es coordinación con este" para acabar con la milicia libanesa.