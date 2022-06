El presidente de México niega amenazas contra el líder del PRI para votar a favor de la reforma eléctrica

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado este miércoles que el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, haya recibido amenazas por parte del secretario de Gobierno, Adán Augusto López, para votar a favor de la reforma eléctrica.

"Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver pues con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso", ha indicado López Obrador, tal y como ha recogido el diario 'Milenio'.

Durante su rueda de prensa matutina, el presidente mexicano ha tenido que responder ante un audio de una llamada, difundida este martes en la que Moreno asegura que fue amenazado por el presidente mexicano a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

"Me acaba de mandar a amenazar con un recado el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Queda claro en la llamada, y la grabé por temas de seguridad", dice el senador Manuel Velasco en dicha llamada, actuando de intermediario.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reveló el pasado 5 de abril sus intenciones de votar en contra de la reforma energética del presidente de México, que pretende dar al Estado mayor control sobre el sector eléctrico.

López Obrador, tal y como han recogido varios medios locales, también ha descartado pronunciarse sobre los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, sobre un presunto lavado de dinero a través de la venta de inmuebles.

"No quiero hablar de eso y menos hoy, a lo mejor, pasando las elecciones ya hablamos, pero no quiero hablar de esos", ha replicado ante las preguntas de los periodistas, tal y como ha recogido el diario 'El Universal'.