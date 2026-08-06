El presidente de Nigeria celebra la liberación de más de 300 secuestrados en una macrooperación de rescate

Archivo - Miembros de las fuerzas de seguridad durante un simulacro de lucha antiterrorista en Abuja, Nigeria - Europa Press/Contacto/Peter Oba - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha anunciado y celebrado este miércoles el rescate de más de 300 ciudadanos secuestrados en los estados de Kwara y Níger, en el este del país, en la mayor operación de rescate en un solo día del aparato de seguridad nigeriano.

"El presidente Bola Ahmed Tinubu celebra el exitoso rescate de 308 ciudadanos nigerianos secuestrados en distintos ataques en los estados de Níger y Kwara", recoge un comunicado publicado por el asesor especial para Información y Estrategia del mandatario, Bayo Onanuga.

Las víctimas, recoge el texto, han sido rescatadas del Parque Nacional del Lago Kainji, en el estado de Níger --fronterizo con Benín--, "tras una operación coordinada, basada en información de inteligencia, llevada a cabo por el Centro Nacional Antiterrorista (NCTC, por sus siglas en inglés), con la participación de personal de las Fuerzas Armadas de Nigeria, el Departamento de Servicios Estatales (DSS) y la Policía de Nigeria".

"La exitosa ejecución de esta operación de inteligencia demuestra la creciente eficiencia y colaboración entre nuestros servicios de seguridad. Felicito a nuestros valientes hombres y mujeres uniformados por su valentía y su firme compromiso con la protección de la vida de los nigerianos", ha declarado Tinubu.

Pese a celebrar el regreso de los secuestrados tras la que, según el documento, constituye "la mayor operación de rescate realizada en un solo día por el equipo de seguridad conjunto", el presidente nigeriano ha enfatizado "la necesidad imperiosa de fortalecer la infraestructura de seguridad nacional para prevenir futuros incidentes", según el texto.

Por ello, recoge, el mandatario "ha instruido a las agencias de seguridad y a las partes interesadas pertinentes a fortalecer de inmediato los mecanismos de alerta temprana, mejorar la recopilación de inteligencia a nivel comunitario y optimizar la capacidad de respuesta rápida para evitar incidentes similares en todo el país".

El Ejecutivo nigeriano hace frente, al igual que varios países más del Sahel, a una precaria situación de seguridad marcada por la actividad de grupos yihadistas y criminales que operan principalmente en el norte del país y se financian a través del secuestro y de la extorsión.

Por ello, son frecuentes las operaciones de rescate, si bien rara vez alcanzan esta magnitud, con contados casos como la liberación de 360 secuestrados en manos de una facción del grupo yihadista Boko Haram el pasado mes de junio en un dispositivo del Ejército nigeriano.