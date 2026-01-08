Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de venezolanos y extranjeros

1040999.1.260.149.20260108182221 Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez - ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un "número importante" de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, proceso de excarcelación que "está ocurriendo en este mismo momento".

Rodríguez, que no ha confirmado por el momento el número de personas beneficiadas por la medida, ha realizado este anuncio durante una rueda de prensa en la que ha señalado que se trata de "un gesto unilateral para afianzar" su "decisión inquebrantable de consolidar la paz" en el país y "la connivencia pacífica", sin distinción de ideología o religión.

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", ha declarado el presidente del Parlamento venezolano.

Durante su intervención, ha aprovechado para agradecer "a quienes siempre han estado al lado para defender" el derecho a "la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz". Así, ha dado las gracias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional".

Además, ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a las autoridades qataríes. A nivel interno, ha apreciado la disposición de "las instituciones del Estado, que de manera presta" han atendido el llamamiento "del Gobierno bolivariano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez".

