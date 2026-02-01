El presidente del Parlamento iraní declara a los ejércitos de los países de la UE como organizaciones terroristas

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha declarado este domingo a los ejércitos de los Estados miembro de la Unión Europa como organizaciones terroristas en una medida de exacta represalia después de que esta semana los Veintisiete acordaran esta designación contra la Guardia Revolucionaria, el pilar ideológico del Ejército iraní y, esgrime Bruselas, principal aparato represor de las sangrientas protestas que llevan azotando desde finales del año pasado la república islámica.

"Declaro que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Contramedidas contra la Declaración de la Guardia Revolucionaria como Organización Terrorista, los ejércitos de los países europeos se consideran grupos terroristas, y las consecuencias de esta acción serán responsabilidad de la Unión Europea", ha manifestado Qalibaf ante un pleno de la Asamblea Consultiva Islámica en Teherán, repleto de diputados uniformados con el verde de la Guardia como gesto de solidaridad.

Qalibaf, exalcalde de la capital iraní y ahora al frente de una de las instituciones más conservadoras del país, ha cumplido así lo avanzado el viernes por el principal asesor de seguridad del estamento clerical iraní, Alí Lariyani, y abre un nuevo episodio de conflicto con Europa en relaciones bajo mínimos tras el colapso definitivo del acuerdo nuclear internacional firmado por Irán diez años antes.

"Europa se ha pegado un tiro en el pie", ha lamentado el presidente del Parlamento iraní antes de acusar a la Unión Europea de actuar como un "sirviente" de Estados Unidos, un "amo que no respeta a sus vasallos", y asegurado que la Guardia Revolucionaria iraní constituyó en su momento "el obstáculo principal contra la propagación del terrorismo" de Estado Islámico en el continente europeo.

"Una vez más, al obedecer ciegamente a los estadounidenses", ha indicado el presidente del Parlamento iraní, los líderes europeos "han actuado en contra de los intereses de sus pueblos".