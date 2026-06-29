El presidente del Parlamento de Turquía pide poner fin a la "agresión israelí" para lograr la paz mundial

Archivo - Presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmus. - Europa Press/Contacto/Jakob Ratz - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Numan Kurtulmus, ha reclamado este lunes poner fin a la "agresión de Israel" en la región de Oriente Próximo, haciendo especial hincapié en la situación en Gaza y Cisjordania, insistiendo en que la paz en la región depende en gran parte que haya paz a nivel mundial.

En su intervención inicial en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que se celebra en Estambul, tan solo una semana antes de que Ankara acoja la cumbre de líderes de la OTAN, Kurtulmus ha pedido a los aliados implicarse más en la región para avanzar en la pacificación de Oriente Próximo, algo que considera clave para lograr la paz y estabilidad a nivel global.

"Israel está llevando a cabo ataques y violando el Derecho Internacional. Y esto debe llegar a su fin. No se trata únicamente de la tragedia humanitaria que sufre el pueblo palestino. No se trata solo de los cientos de miles de personas masacradas. No se trata únicamente de las ciudades demolidas y destruidas", ha indicado el presidente del Parlamento turco, aliado del presidente Recep Tayyip Erdogan, incidiendo en que estos ataques suponen "socavar y bombardear la esperanza de la humanidad en el futuro" y de resolver la cuestión palestina.

A su juicio, "poner fin a la agresión israelí no solo significa aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, sino que también es de suma importancia para la paz mundial".

De esta forma, Kurtulmus ha argumentado que historia "enseña que sin paz en Oriente Próximo, no puede haber paz a nivel global". "Si los palestinos no son libres en Oriente Próximo, tampoco habrá paz en Oriente Próximo. Por eso, como aliados de la OTAN, también debemos apoyar la resolución de este problema", ha subrayado.

PAPEL DE TURQUÍA EN UCRANIA

Igualmente, sobre la situación en Ucrania, cuando el país vive cinco años de invasión rusa, el líder de la Gran Asamblea Nacional de Turquía ha señalado que la firmeza del país contra quienes violan la ley le permite a la vez trabajar ara "resolver los problemas más difíciles relacionados con la paz".

"Turquía ha apoyado y sigue apoyando sin reservas la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Al mismo tiempo, desde el inicio de la crisis, Turquía se ha convertido en el único país del mundo capaz de dialogar con ambas partes", ha reivindicado.

Sobre las perspectivas de un acuerdo entre Kiev y Moscú, ha explicado que en los primeros compases de la guerra la delegación rusa y la delegación ucraniana se reunieron en Estambul "y, casi de inmediato, se firmaron los borradores del acuerdo final", unos acuerdos que no se llevaron finalmente a cabo.

"Ahora esperamos que, de aquí en adelante, sea posible poner fin a esta guerra respetando plenamente la integridad territorial de Ucrania y la soberanía de su pueblo", ha indicado, valorando el papel de Turquía en la mediación de acuerdos para el intercambio de prisioneros o el desbloqueo del mar Negro para rutas de comercio de grano.