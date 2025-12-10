El presidente del partido de Lula, sobre la candidatura de Flávio Bolsonaro: "Es imposible tomárselo en serio"

Archivo - El presidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Edinho Silva - Europa Press/Contacto/Igor Do Vale - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Edinho Silva, ha afirmado este martes que "es imposible tomar en serio" al senador Flávio Bolsonaro, después de que éste haya reunido a varios líderes de la derecha brasileña tras anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026, en las que se enfrentaría al presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, del propio PT.

"Nadie lanza una candidatura un día y al siguiente se abre a negociaciones. Nunca he visto algo así en mi vida. Llevo 40 años en política y nunca he visto nada igual. Es imposible tomárselo en serio", ha subrayado en conversación con la prensa, según ha recogido el diario 'Globo'.

Al hilo, Silva ha manifestado que no será sólo él quien tome esta postura, sino que "nadie lo tomará en serio". "Anuncia su candidatura y al día siguiente dice que está negociando. Incluso está cometiendo errores en el proceso de negociación. Debería decirlo después. Ni siquiera quienes quieren negociar lo tomarán en serio", ha reiterado.

Sus declaraciones han llegado en la misma jornada en la que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula, se ha reunido con los líderes de algunas de las principales fuerzas de la derecha brasileña para reorganizar su candidatura para las elecciones de 2026, con vistas a amnistiar a su padre.

De consolidar su candidatura, se enfrentará a Lula, pero para el presidente del PT "no importa mucho si el oponente es Flávio u otro". "Nuestra principal prioridad es mostrar lo que ha hecho el presidente Lula, mostrar sus logros", ha mantenido, defendiendo que la reelección del actual mandatario "no sólo es importante para que podamos seguir construyendo y reorganizando las políticas públicas en Brasil, sino también para que tengamos una agenda de futuro con más legado y más progresista".