El presidente Paz insta a la Justicia a actuar contra los responsables de los bloqueos en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (archivo) - PRESIDENCIA DE BOLIVIA

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha apelado este miércoles a la Justicia de su país para que actúe contra los responsables de los bloqueos que durante más de 50 días "le hicieron daño a la patria" interrumpiendo su actividad económica, remarcando que es la cárcel "el justo lugar donde deben estar".

"Tiene que haber responsables", ha incidido Paz durante un acto para conmemorar el bicentenario de la Policía Nacional, que ha tenido lugar en la céntrica plaza Murillo, en La Paz. El presidente boliviano ha señalado que "una cosa es la reivindicación social" y otra bien distinta "hacerle daño al pueblo bajo la excusa" de peticiones que fueron infiltradas por la "política narcoterrorista".

Es por ello que ha pedido "respetuosamente" a la Fiscalía y a la Justicia que actúen "con firmeza" contra quienes "han hecho daño en estos 50 días", apuntando hacia esas organizaciones "que hacían del bloqueo un instrumento para chantajear y para doblegar voluntades democráticas", según recoge el diario 'El Deber'.

"La democracia es firme; todo dentro de la democracia, nada fuera de ella; todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella", ha subrayado Paz, quien ha cifrado en más de 90 millones de bolivianos (cerca de 11,5 millones de euros) los daños económicos ocasionados por estos bloqueos.

CRÓNICA DE LA PROTESTAS

Coincidiendo con el Día Internacional del Trabajador, la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los grandes sindicatos del país, declaró una huelga general indefinida para reclamar mejoras laborales y salariales, así como medidas efectivas para hacer frente a la falta de divisas y combustible.

Unos días después, agrupaciones campesinas de La Paz se sumaron a las protestas levantando los primeros bloqueos en las carreteras, una medida de presión que fue replicada por otros grupos, entre ellos los más afines al expresidente Evo Morales, por todo el país, haciendo suyas estas demandas y exigiendo la dimisión de Paz.

Durante los momentos más críticos de la protesta se registraron más de un centenar de bloqueos repartidos en siete de los nueve departamentos que conforman Bolivia. Después de varios intentos fallidos por establecer un diálogo, finalmente cuando se cumplían 50 días de bloqueos la COB y el Gobierno llegaron a un acuerdo.

Horas después de aquello, Paz decretó el estado de excepción para servirse de las Fuerzas Armadas para levantar estos bloqueos, que continuaban siendo liderados por las agrupaciones campesinas y los aliados de Morales, quien tres días después de la declaración de emergencia anunciaba "un cuarto intermedio" de los bloqueos.