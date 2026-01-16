El presidente de Portugal afirma que su sucesor tendrá el reto de lidiar con un mundo "más imprevisible"

Archivo - El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. - Agencia LUSA - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vaticinado una "tarea más difícil" para su sucesor, que se empieza a dirimir este domingo en unas elecciones que previsiblemente necesitarán una segunda vuelta, quien tendrá el reto de lidiar con un mundo "más inestable" y "complicado" que el que él se encontró.

"El próximo presidente se encontrará con un mundo y una Europa en una situación más complicada que la que encontré", ha reconocido tras participar en un acto en Lisboa junto a su homólogo estonio, Alar Karis, de visita oficial estos días.

"El mundo es más imprevisible. Eso hace a la política más difícil, hace más difíciles las decisiones económicas y sociales. Obliga a las personas (...) a tener preocupaciones mayores de las que tenían", ha apuntado Rebelo de Sousa, quien ya votó el domingo pasado de manera anticipada debido a la visita de Karis.

En el último día de campaña antes de la primera vuelta de las presidenciales este domingo, Rebelo de Sousa ha valorado que estas "son cada vez más intensas", con debates "mucho más acalorados" debido también a asuntos de fuera del país.

Los once candidatos apuran las últimas horas de campaña con actos principal en Lisboa. El socialista António José Seguro, en cabeza con el 20% de la intención de los apoyos, ha hecho un nuevo llamamiento este viernes a los "moderados" y "progresistas" de Portugal. "Se gana con votos, no con encuestas", ha advertido.

"No hay, en el campo progresista, ningún candidato que esté en condiciones de pasar", ha remarcado Seguro, un día después de que Jorge Pinto, uno de los candidatos la izquierda de los socialistas, dejara la puerta abierta a sus votantes para optar por otra propuesta si creen que tiene más posibilidades de ganar.

Los portugueses votan este domingo para elegir presidente en una de las elecciones más disputadas de las últimas décadas. Por primera vez desde 1986 se prevé una segunda vuelta, que se celebrará el 8 de febrero.

Además de Seguro, el líder de la ultraderecha, André Ventura, el liberal Joao Cotrim de Figueiredo y la apuesta del oficialismo conservador Luís Marques Mendes, también tienen posibilidades de pasar.