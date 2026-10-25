El presidente de RDC acusa a su antecesor de traición y llama a la unidad ante el desafío rebelde en el país

Archivo - El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha arremetido contra su predecesor, Joseph Kabila, por asumir el liderazgo del Frente para la Refundación de la Nación, una escisión de la Alianza del Río Congo (AFC-M23), y ha instado a su mayoría parlamentaria a cerrar filas frente al desafío político y militar que afronta el país.

Durante un encuentro celebrado este sábado en Kinshasa con representantes de la Unión Sagrada de la Nación, la coalición política y parlamentaria gobernante, el mandatario ha acusado a Kabila de volverse contra el país que gobernó durante 18 años. "Joseph Kabila es un cobarde", ha afirmado, según declaraciones recogidas por la prensa congoleña.

Tshisekedi ha sostenido que los servicios de Inteligencia llevaban más de dos años alertando de las intenciones de su antecesor y ha opinado que su reciente posicionamiento no es si no una muestra de que "nunca amó" al país. Asimismo, ha asegurado que la presión militar y las sanciones internacionales habrían obligado al expresidente a abandonar su ocultamiento para dar una apariencia congoleña a una ofensiva que ha atribuido a Ruanda.

En este sentido, el jefe de Estado ha dirigido también su críticas contra el presidente ruandés, Paul Kagame, a quien ha acusado de perjudicar durante décadas la imagen internacional de RDC, debilitar sus instituciones y favorecer el saqueo de sus recursos naturales.

Pese a la gravedad de la situación actual, el presidente ha asegurado que las autoridades mantienen el control y ha reclamado cohesión a sus aliados políticos, al tiempo que ha pedido esfuerzos económicos adicionales para financiar las operaciones militares en el este y ejecutar los proyectos previstos para su mandato de cinco años, en un contexto marcado por la moción de censura contra el ministro de Agricultura por su presunta mala gestión.

En el ámbito político, Tshisekedi ha anunciado que la próxima semana se designará al equipo encargado de preparar el diálogo nacional y ha dejado abierta la posibilidad de continuar en el cargo más allá de 2028, año en el que vence su mandato, si cuenta con el respaldo popular. "Si el pueblo lo quiere", ha insistido, defendiendo que su cometido es "encaminar al país por el buen camino, para establecer una paz verdadera y duradera".

Joseph Kabila fue nombrado a mediados de octubre líder de un nuevo movimiento político-militar que integra al Movimiento 23 de Marzo (M23) y que sucede a la Alianza Río Congo (AFC), el Frente para la Refundación de la Nación (FRN), consolidando su papel tras la insurgencia contra su sucesor en el puesto, Félix Tshisekedi.

La declaración política del FRN contempla que "la crisis que atraviesa RDC es esencialmente endógena y deriva de la irresponsabilidad y las malas elecciones de Kinshasa, por una parte, y su ilegitimidad a raíz de las caóticas elecciones de 2023". La agrupación señala asimismo a Tshisekedi como responsable de la "fragilización de las instituciones, la persistencia de la inseguridad (...) y del continuo deterioro de las condiciones de vida" de la población.

LA FIGURA DE KABILA

La creación del FRN supone así el retorno a primera fila de Kabila, de 55 años y quien gobernó el país entre 2001 y 2019, cuando cedió el poder a Tshisekedi, entonces líder opositor, después de unas elecciones aplazadas durante varios años entre denuncias contra el entonces mandatario por supuestamente intentar prolongar su estancia en el cargo.

Kabila llegó al poder en 2001 tras el asesinato de su padre, Laurent Kabila, a manos de uno de sus guardaespaldas. En 2006 se impuso en las primeras elecciones democráticas desde la independencia del país de Bélgica, si bien su mandato estuvo marcado por las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos y represión de la sociedad civil.

Posteriormente, Tshisekedi acusó a su predecesor de respaldar al M23 después de que el grupo se hiciera con Goma y Bukavu, en medio de sus rápidos avances en el este del país africano, que provocaron un aumento de las tensiones por la posibilidad de un conflicto abierto entre RDC y Ruanda.

Kabila, que salió del país en 2023, regresó posteriormente en 2025 a Goma, en manos del M23, tras lo que fue condenado en rebeldía a pena de muerte por el Tribunal Superior Militar de RDC por crímenes de guerra, traición y participación en una insurrección por ser el "líder indiscutible" de la AFC, brazo político del M23 ahora reemplazado por el RFN.