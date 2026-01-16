El presidente de Siria firma un decreto que garantiza los derechos y la identidad kurdas

Archivo - El presidente de Siria, Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha firmado este viernes un decreto de ocho puntos que garantiza los derechos y la identidad kurdas en un intento por calmar la situación tras los recientes combates en la ciudad de Alepo entre el Ejército sirio y las milicias kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

"Los ciudadanos kurdos sirios son considerados una parte esencial e integral del pueblo sirio, y su identidad cultural y lingüística es una parte inseparable de la identidad nacional siria, diversa y unificada", reza el decreto publicado este viernes.

El texto también alude a que "el Estado se compromete a proteger la diversidad cultural y lingüística" del país, así como a garantizar "el derecho de los kurdos a revivir su patrimonio y sus artes y desarrollar su lengua materna en el marco de la soberanía nacional".

"El idioma kurdo se considera lengua nacional y su enseñanza está permitida en las escuelas públicas y privadas en las zonas donde los kurdos constituyen un porcentaje significativo de la población, como parte del currículo o como actividad cultural y educativa", agrega.

El decreto también deroga todas las leyes y medidas derivadas del controvertido censo de 1962, que despojó a unos 120.000 kurdos de su ciudadanía siria. De igual forma, declara el Nowruz como un día festivo, mientras que se compromete a "adoptar un discurso nacional integral" en los medios e las instituciones educativas.

"Toda discriminación o exclusión basada en la etnia o el idioma está prohibida por la ley, y quien incite a la sedición nacional será castigado conforme a las leyes aplicables", resalta el texto, que agrega que "los ministerios y autoridades competentes dictarán las instrucciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto".

En un discurso a la nación para anunciar la medida, Al Shara ha instado al pueblo kurdo a "participar en la reconstrucción" de Siria, así como a preservar su seguridad y unidad. "Solo deseamos el bienestar del país y su gente", ha expresado, pidiendo a los ciudadanos kurdos sirios que no crean en "narrativas de sedición".

Los últimos combates estallaron la semana pasada en Alepo, cuando las fuerzas sirias lanzaron una operación a gran escala contra los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, de mayoría kurda y controlados por las autoridades kurdas y comités locales desde hace cerca de 15 años, al hilo de la guerra civil desatada en 2011.

Los enfrentamientos se produjeron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen del presidente sirio Bashar Al Assad.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, y Al Shara firmaron en marzo de 2025 un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.