El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, en imagen de archivo - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, ha vuelto a protagonizar un nuevo encontronazo diplomático con Emiratos Árabes Unidos, a quien ha acusado de desestabilizar a su país al financiar a grupos armados y negociar con administraciones separatistas; críticas que las autoridades de Dubái han rechazado por completo mientras han recordado al mandatario que su legitimidad está seriamente cuestionada dentro de su propio país.

El presidente somalí compareció el martes por la noche en un discurso televisado para denunciar "años" de interferencias emiratíes en los asuntos internos de Somalia, motivo de su decisión de romper en enero de este año todos los acuerdos bilaterales.

En su discurso, Mohamud denunció que Emiratos ha firmado acuerdos económicos con autoridades estatales de Somalia sin el consentimiento del Gobierno federal, alentado el reconocimiento israelí del estado separatista de Somalilandia y usado un puerto somalí para albergar al líder separatista suryemení Aidarous al Zubaidi (aliado de Emiratos), también sin el conocimiento de Mogadiscio.

El mandatario ha procedido a acusar a Emiratos de repetir en su país la política intervencionista de la que hace gala en Libia, Yemen o Sudán, y ha advertido a los somalíes que su país podría enfrentarse a una situación similar si no se fortalece la unidad política y no se protegen las instituciones nacionales.

UN PRESIDENTE CUESTIONADO

Emiratos ha reaccionado a través de uno de sus portavoces más destacados, el asesor diplomático de Presidencia, Anwar Gargash, quien ha rechazado absolutamente todas y cada una de estas críticas y se ha dirigido a Mohamud como "presidente saliente" en referencia al conflicto político abierto dentro de Somalia sobre la legitimidad de su mandato.

Gargash ha lamentado que "el ataque" del presidente somalí "refleja los vaivenes de su postura" y "pone bajo cuestión si sus cálculos personales predominan sobre los intereses nacionales de su país".

"Emiratos se han mantenido al lado de Somalia y su pueblo en las circunstancias más sombrías", ha aseverado en su mensaje, publicado en redes sociales, "y lamentamos que las disputas internas por el poder involucren a Somalia en refriegas regionales que no sirven a los intereses de su pueblo y a sus aspiraciones de seguridad y estabilidad".

"Nuestra relación con el pueblo somalí permanecerá más profunda y sólida que las disputas políticas transitorias, los cálculos personales y las ambiciones políticas", ha concluido Gargash.