El presidente de Somalia asegura que no permitirá la expulsión de gazatíes a Somalilandia

Archivo - El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi - Archivo
MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, ha garantizado que no tolerará que los palestinos de la Franja de Gaza sean expulsados al estado separatista de Somalilandia, cuya independencia fue reconocida la semana pasada por Israel en una decisión diplomática sin precedentes en más de 30 años.
"La así llamada Somalilandia", ha asegurado el presidente somalí a la cadena Al Arabiya, "es otra región de Somalia y su proyecto secesionista, como quedó demostrado hace tiempo, es inviable".
El presidente somalí se ha declarado convencido de que Israel, con su reconocimiento, aspira a instalar una base militar cerca del Golfo de Adén y del mar Rojo para tener a tiro a la insurgencia hutí de Yemen. También está seguro de que Israel pretende expulsar allí a los palestinos de Gaza, algo que no va a tolerar "bajo ninguna circunstancia".
"Somalia no es la frontera de Palestina, por mucho que represente el sueño de Israel; un sueño que no se va a hacer realidad", ha añadido el mandatario.