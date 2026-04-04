El presidente de Somalia escapa ileso de un ataque de mortero en el conflictivo estado de Suroeste

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, llega al aeropuerto de Baidoa, estado de Suroeste, a 3 de abril de 2026 - PRESIDENCIA DE SOMALIA / X

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, ha sobrevivido este sábado a un ataque con morteros ocurrido a la llegada de su delegación a la ciudad de Baidoa, capital del estado de Suroeste y epicentro desde hace más de una semana de una grave crisis política, donde su comitiva ha sido atacada por varios proyectiles.

Fuentes oficiales todavía bajo condición de anonimato han informado a la agencia Bloomberg de que el ataque ha ocurrido este pasado viernes en torno al aeropuerto de la ciudad, cuando el mandatario estaba saludando a una recepción militar nada más aterrizar su avión.

La cadena local Kaab TV informa de al menos tres impactos de mortero, uno de los cuales ha rozado incluso el avión presidencial, que llevaron a la evacuación inmediata del presidente. Ningún grupo ha asumido la autoría de este ataque.

La visita del presidente somalí a Baidoa, que proseguirá a lo largo de este sábado, representaba un gesto simbólico que marca el fin de una crisis política que ha estado a punto de degenerar a un conflicto armado después de que el Gobierno federal somalí retirara su reconocimiento a las autoridades locales y al presidente estatal, Abdelaziz Laftagareen.

En el fondo de la cuestión estaba el rechazo de las autoridades del estado, como varios más del país, a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente de Somalia, que consideran una amenaza a la estructura federal.

El Gobierno acabó nombrando al segundo viceprimer ministro, Jibril Abdirashid Haji Abdi, como jefe en funciones del estado tras varios días de disturbios; un nombramiento que ha suscitado críticas de figuras de la oposición y líderes políticos por lo que consideran una violación flagrante de las disposiciones constitucionales que rigen a los estados miembros federales.

La principal alianza opositora del país, el Consejo del Futuro de Somalia ha condenado la decisión, calificándola de inconstitucional y advirtiendo que socava el sistema federal somalí y figuras como el ex primer ministro Omar Abdirashid Ali Sharmarke también han criticado la medida, afirmando que no existe base legal para que el gobierno federal reemplace una administración regional por una autoridad de transición.