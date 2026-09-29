El presidente surcoreano exige investigar la explosión en la Zona Desmilitarizada y promete "medidas"

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante su visita a México. - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha ordenado llevar a cabo una investigación "exhaustiva" sobre la explosión en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que dejó tres soldados surcoreanos heridos la semana pasada, advirtiendo de que su Gobierno tomará "las medidas necesarias" en función de los resultados, según ha informado la agencia estatal de noticias Yonhap.

Las declaraciones del mandatario durante una reunión de su gabinete se producen un día después de que el Ejército surcoreano anunciara en sus hallazgos preliminares que la deflagración fue presumiblemente causada por minas norcoreanas. El incidente tuvo lugar durante una operación para despejar el terreno de cara a una inspección conjunta con el Mando de Naciones Unidas (UNC), cuyo objetivo era verificar las sospechas de Seúl sobre la colocación ilegal de explosivos fronterizos por parte de Pyongyang, en violación del armisticio de 1953.

En este sentido, la citada agencia recoge que Lee ha instado a las autoridades militares a "revelar la verdad de manera transparente" mediante una pesquisa rápida y en estrecha cooperación con la ONU.

Asimismo, tras trasladar su apoyo a los militares heridos y a sus familias, el presidente ha pedido evitar la difusión de "teorías de conspiración infundadas" sobre el suceso, haciendo un llamamiento a la unidad sin fisuras entre el Gobierno y la oposición cuando se trata de la seguridad nacional.

Finalmente, Lee ha aprovechado para subrayar la importancia de construir un sistema de defensa "autosuficiente" basado en armamento avanzado. Para cumplir con este objetivo disuasorio, Lee ha ordenado acelerar los esfuerzos nacionales destinados a la construcción de submarinos de propulsión nuclear y misiles hipersónicos.