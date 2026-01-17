El presidente de Uganda gana las elecciones mientras el líder opositor se da a la fuga

Archivo - El presidente de Uganda, Yoweri Museveni - Europa Press/Contacto/Hajarah Nalwadda - Archivo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha sido declarado este sábado como ganador de las elecciones presidenciales en el país africano a pesar de la acusación de fraude electoral vertida por el líder opositor del país, Robert Kyagulanyi, conocido por su nombre artístico Bobi Wine, quien ha anunciado prácticamente al mismo tiempo que se ha dado a la fuga tras escapar de lo que describió como un arresto domiciliario durante esta pasada noche.

"Quiero confirmar que me las he apañado para escapar del Ejército y de la Policía. Ahora mismo no estoy en mi domicilio aunque mi mujer y otros miembros de mi familia siguen bajo arresto domiciliario", ha declarado el líder opositor, quien lleva años denunciando que es víctima de una persecución política orquestada por Museveni.

Este sábado la Policía se vio obligada a desmentir las acusaciones vertidas por la familia de Wine, que señalaron a las fuerzas de seguridad por "secuestrar" al candidato presidencial. Wine se ha pasado la noche en su domicilio hasta que ha decidido evadir el perímetro que los agentes habían trazado alrededor de su vivienda por, esgrime la Policía, "motivos de seguridad".

Wine, en su mensaje, ha atribuido la confusión al hecho de que el país está bajo un "apagón nacional de internet". "Dada la conmoción que se produjo en nuestra casa por la noche, y dado que nadie tiene permiso de acceso, nuestros vecinos concluyeron que habían logrado secuestrarnos y difundir la noticia", ha indicado.

Museveni ha ganado las elecciones con un 71,6% de los votos; una holgada victoria sobre Wine (24,7%), de acuerdo con los resultados divulgados por el presidente de la Comisión Electoral, Simon Byabakama, en una comparecencia que Wine ha tachado de farsa antes de asegurar que los comicios han sido escenario de un "golpe militar".

"Reitero nuestro rotundo rechazo a los resultados falsos que Byabakama está leyendo. Además del fraude electoral, el golpe militar de las elecciones, la detención de nuestros líderes y funcionarios electorales, y otros delitos electorales, sus resultados no tienen ningún respaldo", ha indicado.

"Además del flagrante robo de las elecciones presidenciales, estos criminales han empleado diversas técnicas fraudulentas para usurpar la voluntad popular en numerosas circunscripciones de todo el país", ha señalado Wine antes de denunciar que todos los candidatos de su partido, la Plataforma por la Unidad Nacional "se encuentran en el punto de mira" de las autoridades incluso cuando tienen pruebas irrefutables de su victoria". "Esto es una auténtica locura", ha denunciado Wine.