El presidente de Zambia jura el cargo para un segundo mandato con un llamamiento a la unidad nacional

Archivo - El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, durante una rueda de prensa en Ucrania (archivo) - Europa Press/Contacto/Ruslan Kaniuka - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, ha tomado este martes posesión para un segundo mandato al frente del país, después de su victoria en las elecciones celebradas el 13 de agosto, marcadas por las denuncias opositoras y la reciente detención de su principal rival, Brian Mundubile, imputado por "traición".

Durante la ceremonia, celebrada en el Estadio de los Héroes Nacionales de la capital, Lusaka, Hichilema ha hecho un llamamiento a la unidad en el país después de las elecciones y ha defendido que la votación refleja "la voluntad soberana del pueblo de Zambia". "Ustedes han hablado a través de las papeletas", ha destacado.

"Consideramos que una victoria electoral es un compromiso sagrado a la hora de servir al pueblo de Zambia", ha manifestado, al tiempo que ha apostado por "reforzar la democracia" y "expandir las oportunidades de la población", con el objetivo de lograr "el crecimiento de Zambia".

Asimismo, ha prometido trabajar también para los que hayan votado por otros candidatos. "La democracia no nos exige estar de acuerdo", ha argumentado Hichilema, quien ha pedido respetar el derecho de todos los votantes. "Merecen todo el respeto", ha dicho, antes de incidir en que estas personas "no son el enemigo".

"Son compatriotas zambianos. Punto. Hay que mostrar en la victoria el carácter de la Zambia que estamos construyendo", ha sostenido el mandatario, quien ha ensalzado además sus políticas durante su primer mandato y ha prometido seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población del país africano.

La ceremonia, emitida por la cuenta en redes sociales del mandatario y que ha contado con un gran dispositivo de seguridad, ha contado además con la presencia de líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Kenia, William Ruto; Zimbabue, Emmerson Mnangagwa; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; y Tanzania, Samia Suluhu Hassan.

El acto ha tenido lugar apenas unos días después de la detención de Mundubile, quien se dio a la fuga junto a su compañero de fórmula electoral, Makebi Zulu, después de que decenas de agentes llevaran a cabo una redada el 14 de agosto en un edificio en Lusaka vinculado al opositor, matando al exministro Mutotwe Kafwaya y deteniendo a varios opositores, después de que las autoridades acusaran a la oposición de preparar actividades insurgentes.

Mundubile se hizo con el 38,5% de los votos en las elecciones presidenciales, en las que se impuso Hichilema con más del 60% de los sufragios, revalidando así su mandato por otro periodo de cinco años, después de acceder al cargo tras vencer en los comicios celebrados en 2021, en las que derrotó al entonces presidente, Edgar Lungu.