El previsible nuevo primer ministro de República Checa reafirma que "no habrá dinero para armas en Ucrania"

PRAGA 8 Oct. (DPA/EP) -

El vencedor de las pasadas elecciones legislativas checas y previsible nuevo primer ministro, Andrej Babis, ha reafirmado este miércoles la postura que ha venido defendido en campaña y ha dicho que "no habrá dinero para armas en Ucrania".

"No daremos a Ucrania ni una sola corona de nuestro presupuesto para armas", ha afirmado quien ya fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y que en estas elecciones logró cerca del 37 por ciento de los votos, a los que sumará lo logrado por otros dos fuerzas de la ultraderecha euroescéptica checa para formar gobierno.

Babis ha señalado que Ucrania ya recibe miles de millones para armamento de los fondos de la Unión Europea y de la OTAN, por lo que no es necesario que República Checa --que desde el inicio de la invasión rusa ha enviado 3,5 millones de municiones de gran calibre-- siga contribuyendo.

En ese sentido, ha solicitado a la OTAN que asume el control de esta iniciativa, ideada por el anterior gobierno encabezado por el primer ministro saliente, Petr Fiala. No obstante, ha aclarado que las empresas armamentísticas checas podrán seguir como hasta ahora exportando a Ucrania.

El presidente checo, Petr Pavel, ha alertado esta semana que sería un error dejar de gastar en ayuda bélica para Ucrania. "Si redujéramos o incluso suspendiéramos este apoyo, nos perjudicaríamos a nosotros mismos", declaró.