El primer ministro armenio defiende sus esfuerzos para la paz regional tras votar en las elecciones

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, vota en las legislativas del 7 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, ha reivindicado sus esfuerzos para lograr la paz en la región en sus primeras declaraciones tras votar en las elecciones legislativas de este domingo en el país, que le enfrentan sobre todo con el líder de Armenia Fuerte, Samvel Karapetian, quien también ha depositado su papeleta con el compromiso de admitir los resultados de los comicios y, de paso, volver a negar la relación con Rusia que denuncian sus críticos.

"Ahora tenemos paz con Azerbaiyán, mantenemos relaciones fraternales con Georgia y espero con ansia la normalización de las relaciones diplomáticas con Turquía", ha manifestado Pashinian a los medios tras votar en unos comicios marcados por la derrota militar de 2023 en la ofensiva azerí para reintegrar la región de Nagorno Karabaj, de mayoría armenia, y su realineamiento con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) tras años de relaciones político-militares con Rusia.

En cualquier caso, estas elecciones "no son una cuestión personal", ha querido matizar el primer ministro, quien ha rechazado enmarcar los comicios como un referéndum sobre su figura. "Quien va a ganar es el pueblo", ha añadido.

También ha votado su principal rival, el líder de Armenia Fuerte Samvel Karapetian, y lo ha hecho bajo escolta policial porque está bajo arresto domiciliario y acusado de fomentar un golpe de Estado siguiendo las órdenes de Moscú. Karapetian, rodeado de periodistas, ha insistido en que no tiene absolutamente nada que ver con Rusia; país que, por otro lado, tiene sus propios intereses en Armenia y no necesita de fuerzas internas.

"Lo que hace Rusia aquí no tiene nada que ver ni con Pashinian, ni conmigo, ni con ninguna otra fuerza política", ha afirmado el magnate antes de referirse a las opiniones del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el desarrollo de los comicios. "Lo único que Putin ha dicho es que la gente debería tener la oportunidad de participar en las elecciones, y está claro que no considero que estas palabras representen un apoyo a mi persona", ha añadido en declaraciones a los medios nacionales.

Karapetian, por último, ha asegurado que no esconde un "plan B" en caso de derrota. "Lo que decida el pueblo armenio será lo que se decida. Si Nikol Pashinian resulta elegido, por muy nula que sea esa posibilidad, el pueblo armenio va a aceptar ese resultado", ha manifestado el empresario, cuyo principal deseo es que "Armenia cuente a partir del lunes con un Gobierno legítimo, porque sin ello no podemos garantizar el desarrollo de este país".